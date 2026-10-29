68 лет и тенденция к росту: В Минздраве раскрыли статистику инсультов
В Минздраве назвали средний возраст пациентов с инсультом в России — 68 лет
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Средний возраст пациентов с инсультом в России составляет около 68 лет, причём этот показатель постепенно увеличивается. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный невролог Минздрава РФ Николай Шамалов в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.
«Средний возраст пациентов с инсультом в нашей стране составляет около 68 лет, с некоторой тенденцией к повышению, что свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения», — пояснил специалист.
При этом возраст не является единственным фактором риска. Шамалов подчеркнул, что во многих случаях инсульт можно предотвратить, если внимательно относиться к своему здоровью и своевременно выявлять опасные изменения в организме.
Особое значение невролог придаёт регулярной диспансеризации и профилактическим осмотрам. Они позволяют обнаруживать нарушения, которые долгое время могут никак себя не проявлять, но при этом повышают вероятность сосудистой катастрофы.
«Важны систематический контроль состояния, в том числе регулярное измерение артериального давления, и своевременная оценка рисков», — отметил врач.
Снизить вероятность инсульта также помогают отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность и сбалансированное питание. Специалист напомнил и о необходимости контролировать стресс, который может негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ранее врач-невролог рассказал Life.ru о неочевидных симптомах инсульта, которые легко пропустить. По словам специалиста, опасное нарушение мозгового кровообращения не всегда сопровождается привычными признаками вроде перекоса лица или нарушения речи. Иногда тревожными сигналами становятся внезапная потеря части поля зрения или слабость только в одной ноге.