68 лет и тенденция к росту: В Минздраве раскрыли статистику инсультов

Средний возраст пациентов с инсультом в России составляет около 68 лет, причём этот показатель постепенно увеличивается. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный невролог Минздрава РФ Николай Шамалов в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.

«Средний возраст пациентов с инсультом в нашей стране составляет около 68 лет, с некоторой тенденцией к повышению, что свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения», — пояснил специалист.

При этом возраст не является единственным фактором риска. Шамалов подчеркнул, что во многих случаях инсульт можно предотвратить, если внимательно относиться к своему здоровью и своевременно выявлять опасные изменения в организме.

Особое значение невролог придаёт регулярной диспансеризации и профилактическим осмотрам. Они позволяют обнаруживать нарушения, которые долгое время могут никак себя не проявлять, но при этом повышают вероятность сосудистой катастрофы.

«Важны систематический контроль состояния, в том числе регулярное измерение артериального давления, и своевременная оценка рисков», — отметил врач.

Снизить вероятность инсульта также помогают отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность и сбалансированное питание. Специалист напомнил и о необходимости контролировать стресс, который может негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.