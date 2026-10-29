Инсульт в 30–40 лет: какие факторы риска бывают у молодых людей

Инсульт привыкли считать болезнью пожилых, и в целом это правда: с возрастом риск растёт. Но сосудистая катастрофа случается и у людей 30–40 лет, причём причины у них часто совсем другие, чем у пенсионеров. Паниковать не стоит: большая часть факторов риска хорошо известна, а многие из них вполне можно контролировать. Life.ru разобрался вместе с неврологом, что приводит к инсульту в молодом возрасте, как распознать первые признаки и что делать в первые минуты.

Почему об этом стоит знать

Инсульт у молодых людей: почему о нём важно знать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Молодой человек редко думает о здоровье сосудов: давление никто не мерит, а головную боль и онемение руки списывают на усталость. Из-за этого первые сигналы легко пропустить. При инсульте счёт идёт на минуты, и чем раньше человек попадёт в больницу, тем больше у него шансов на полное восстановление. Последствия в этом возрасте особенно тяжелы: болезнь может на годы лишить трудоспособности в самый активный период жизни, когда есть работа, дети и большие планы.

Чем инсульт у молодых отличается

Чем инсульт в 30–40 лет отличается от инсульта у пожилых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подробнее о проблеме Life.ru рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «Привычное представление об инсульте как о болезни глубокой старости давно утратило актуальность. На долю пациентов моложе 45 лет уже приходится около 15% всех зарегистрированных случаев ишемического инсульта в мире», — объясняет специалист. При этом набор причин у людей 30–40 лет заметно отличается от того, что врачи обычно видят у пожилых пациентов.

Расслоение артерий

Расслоение артерий как причина инсульта у молодых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одна из главных причин в этом возрасте звучит неожиданно. «Ведущее место среди них занимает расслоение стенки сонных или позвоночных артерий — так называемая диссекция, на которую приходится до четверти всех случаев церебральных сосудистых катастроф в этой возрастной группе. Повреждение может спровоцировать спортивная травма или сеанс мануальной терапии с нарушением техники», — рассказывает Демьяновская. Поэтому к резким поворотам шеи у неопытного мануального терапевта стоит относиться осторожно.

Сердце и особенности крови

Открытое овальное окно и риск инсульта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Причиной инсульта может стать закупорка сосудов мозга тромбом. При кардиоэмболии он образуется в сердце. Другой механизм — парадоксальная эмболия: тромб из вен проходит через открытое овальное окно в артериальный кровоток и достигает мозга. Нередко она связана с врождённой особенностью: открытым овальным окном в перегородке между предсердиями. Через него тромб из вен может попасть в артерии и дойти до мозга. Человек может десятилетиями не знать о таком дефекте. Роль играют и врождённые аномалии сосудов мозга, наследственная склонность к тромбам и аутоиммунные болезни, например антифосфолипидный синдром.

«У значительной доли пациентов до 45 лет при обследовании выявляют артериальную гипертензию, нарушения липидного профиля, ожирение, алкоголизацию и табакокурение. Эти цифры разрушают иллюзию о том, что инсульт в молодости — всегда следствие редкой генетической аномалии. Во многих случаях за катастрофой стоит вполне управляемый образ жизни», — подчёркивает невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Сон, нагрузки и таблетки

Недосып, апноэ и нагрузки как триггеры инсульта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кроме давления, курения и алкоголя, врачи выделяют дополнительные триггеры. Это хронический недосып, апноэ сна, когда во сне дыхание ненадолго останавливается, долгая жизнь в городе с грязным воздухом и бесконтрольный приём гормональных контрацептивов, если женщина ещё и курит. Опасны и резкие экстремальные нагрузки без подготовки. Нередко всё это складывается в один образ жизни: работа допоздна, кофе вместо сна и постоянное напряжение. Кстати, раздражение по любому пустяку тоже бывает признаком такой перегрузки.

Инсульт-хамелеон

Инсульт-хамелеон: почему его путают с мигренью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть и ещё одна опасность: у молодых людей инсульт не всегда узнают сразу. Симптомы порой бывают стёртыми, и их принимают за мигрень, переутомление или паническую атаку. Да и сам человек тоже не верит, что в 35 лет с ним может случиться такое, и откладывает звонок врачу. Тревожные состояния и правда часто похожи на тяжёлую болезнь, особенно когда тревога усиливается ближе к ночи. Но если симптомы появились внезапно, лучше перестраховаться и вызвать скорую.

«Отдельную проблему создаёт феномен инсульта-хамелеона: из-за молодого возраста, сомнительной очаговости и особенностей характера пациентов врачи скорой помощи и приёмных отделений могут трактовать неврологическую симптоматику как мигрень, паническую атаку или переутомление. Частота таких диагностических сложностей достигает 10–14%, что отодвигает начало лечения», — предупреждает невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как распознать инсульт

Как распознать инсульт по тесту УДАР. Инфографика © Life.ru

Быстро заподозрить инсульт помогает простой тест «УДАР». Попросите человека улыбнуться: при инсульте один уголок рта может опуститься. Попросите поднять обе руки: одна может не подняться или сразу опуститься. Попросите сказать простую фразу: речь может стать невнятной или пропасть. Если хотя бы один признак есть, решение одно: сразу звонить в скорую по номеру 103 или 112. Тревожными сигналами считаются и внезапная сильная головная боль, нарушение зрения, головокружение и потеря равновесия.

Что делать в первые минуты

Первая помощь при инсульте до приезда скорой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пока едет скорая, запомните или запишите время, когда появились симптомы: от него зависит, какое лечение смогут провести врачи. Уложите человека так, чтобы голова и плечи были немного приподняты, а при рвоте поверните его на бок. Расстегните тесную одежду, откройте окно. Не давайте еды, воды и таблеток, даже от давления: при инсульте может нарушиться глотание. Не оставляйте человека одного и не позволяйте ему «отлежаться» до утра: время в такой ситуации дороже всего. Если нормального дыхания нет, срочно звоните 112 и начинайте сердечно-лёгочную реанимацию по указаниям диспетчера.

Как снизить риск

Как снизить риск инсульта в молодом возрасте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое важное в профилактике звучит скучно, но работает. Невролог советует регулярно контролировать давление и уровень холестерина, отказаться от курения, алкоголя и следить за режимом сна, работы и отдыха. Тонометр дома пригодится не только пенсионерам: высокое давление часто годами никак себя не проявляет, даже у стройных и спортивных людей. Особенно внимательными стоит быть в дни, когда меняется погода.

Инсульт в 30–40 лет случается не так часто, чтобы бояться каждой головной боли, но и не так редко, чтобы считать его болезнью стариков. Во многих случаях за ним стоят вещи, которые можно контролировать: давление, курение, алкоголь, недосып. Если врач уже назначил вам препараты от давления или для разжижения крови, не прерывайте приём, даже в поездках и на отдыхе. Перед отпуском заранее проверьте, какие лекарства могут вызвать вопросы на таможне в 2026 году.