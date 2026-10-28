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Опубликовано 28 октября, 17:10

Быстрее, дешевле, точнее: Путин отметил успехи московской медицины

Путин заявил об ускорении диагностики благодаря единому медцентру в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единая система обработки медицинских исследований в Москве позволила существенно ускорить диагностику, повысить её качество и сократить расходы. Благодаря централизованному подходу результаты обследований оперативно поступают к высококвалифицированным специалистам. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время посещения выставки на полях саммита Россия — Африка.

Глава государства объяснил, что теперь медицинским учреждениям необязательно самостоятельно проводить полный анализ полученных снимков. Например, после компьютерной томографии результаты обследования автоматически направляются из поликлиники в общегородской диагностический центр.

Там информация поступает к группе опытных врачей, которые изучают материалы и практически сразу передают заключение обратно лечащему специалисту. Таким образом, пациент может получить результаты без длительного ожидания.

«Качество исследований резко возросло. И скорость исследований резко возросла. И средства на всю эту процедуру резко уменьшились», — подчеркнул российский лидер.

По оценке Путина, эффективность подобной модели заключается прежде всего в грамотной организации медицинских процессов. Централизация позволяет рациональнее использовать ресурсы, обеспечивать качественную диагностику и повышать общий уровень здравоохранения.

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Ранее Life.ru сообщал о поручении Путина расширить применение искусственного интеллекта для анализа рентгеновских снимков и компьютерной томографии в регионах России. Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив должно принять необходимые меры до декабря 2026 года. Предполагается, что нейросети помогут врачам быстрее обрабатывать изображения и выявлять признаки заболеваний.

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