Единая система обработки медицинских исследований в Москве позволила существенно ускорить диагностику, повысить её качество и сократить расходы. Благодаря централизованному подходу результаты обследований оперативно поступают к высококвалифицированным специалистам. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время посещения выставки на полях саммита Россия — Африка.

Глава государства объяснил, что теперь медицинским учреждениям необязательно самостоятельно проводить полный анализ полученных снимков. Например, после компьютерной томографии результаты обследования автоматически направляются из поликлиники в общегородской диагностический центр.

Там информация поступает к группе опытных врачей, которые изучают материалы и практически сразу передают заключение обратно лечащему специалисту. Таким образом, пациент может получить результаты без длительного ожидания.

«Качество исследований резко возросло. И скорость исследований резко возросла. И средства на всю эту процедуру резко уменьшились», — подчеркнул российский лидер.

По оценке Путина, эффективность подобной модели заключается прежде всего в грамотной организации медицинских процессов. Централизация позволяет рациональнее использовать ресурсы, обеспечивать качественную диагностику и повышать общий уровень здравоохранения.