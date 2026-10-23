Путин поручил расширить применение ИИ для анализа рентгена и КТ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить применение искусственного интеллекта для анализа рентгеновских снимков и результатов компьютерной томографии в регионах страны. Перечень поручений главы государства был сформирован по итогам посещения выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени».

Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив должно принять необходимые меры до декабря 2026 года. Речь идёт о масштабировании медицинских ИИ-технологий, разработанных российской компанией «Медицинские скрининг системы».

В поручении отдельно подчёркивается необходимость внедрения таких решений при проведении рентгенологических исследований и компьютерной томографии. Использование алгоритмов искусственного интеллекта позволяет автоматизировать обработку медицинских изображений и помогать специалистам выявлять признаки патологий.

Подобные технологии уже применяются в российском здравоохранении. В частности, нейросети способны анализировать снимки, выделять участки, требующие внимания врача, и готовить предварительные описания исследований, сокращая время диагностики.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил сокращение числа госслужащих благодаря внедрению искусственного интеллекта. По его словам, нейросети уже помогают решать отдельные задачи в Минфине и других государственных ведомствах, хотя внедрение новых технологий пока идёт медленнее, чем хотелось бы. Министр считает, что дальнейшее развитие ИИ может позволить сократить численность работников государственного сектора.