Путин поручил расширить применение ИИ для анализа рентгена и КТ в регионах
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить применение искусственного интеллекта для анализа рентгеновских снимков и результатов компьютерной томографии в регионах страны. Перечень поручений главы государства был сформирован по итогам посещения выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени».
Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив должно принять необходимые меры до декабря 2026 года. Речь идёт о масштабировании медицинских ИИ-технологий, разработанных российской компанией «Медицинские скрининг системы».
В поручении отдельно подчёркивается необходимость внедрения таких решений при проведении рентгенологических исследований и компьютерной томографии. Использование алгоритмов искусственного интеллекта позволяет автоматизировать обработку медицинских изображений и помогать специалистам выявлять признаки патологий.
Подобные технологии уже применяются в российском здравоохранении. В частности, нейросети способны анализировать снимки, выделять участки, требующие внимания врача, и готовить предварительные описания исследований, сокращая время диагностики.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил сокращение числа госслужащих благодаря внедрению искусственного интеллекта. По его словам, нейросети уже помогают решать отдельные задачи в Минфине и других государственных ведомствах, хотя внедрение новых технологий пока идёт медленнее, чем хотелось бы. Министр считает, что дальнейшее развитие ИИ может позволить сократить численность работников государственного сектора.
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