Таможню ждёт нейрореформа: Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

Все намеченные планы по модернизации Федеральной таможенной службы России, включая внедрение искусственного интеллекта, должны быть выполнены. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения знамени ФТС.

Глава государства подчеркнул, что ведомство ведёт масштабную работу в рамках стратегии своего развития. Особое внимание в обновлённом документе уделяется ускорению таможенных процедур, повышению их надёжности и дальнейшей автоматизации.

«Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», — обратился Путин к сотрудникам службы.

Президент отметил, что речь идёт не только о совершенствовании действующих механизмов, но и об использовании передовых технологий. В частности, искусственный интеллект должен стать одним из инструментов дальнейшего развития таможенного администрирования.

Ранее Владимир Путин лично вручил знамя Федеральной таможенной службы её руководителю Валерию Пикалёву. Торжественная церемония прошла 22 октября в Екатерининском зале Кремля с участием заслуженных сотрудников ведомства и знамённой группы Президентского полка. В этом году ведомство отмечает 35-летие со дня образования российских таможенных органов. Президент расправил зелёное полотнище с белой каймой и золотистым орнаментом, после чего передал его главе ФТС. Примечательно, что знамя было утверждено президентским указом ещё в 2019 году, однако за семь лет так и не было вручено руководству службы.