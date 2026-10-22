Путин лично вручил Пикалёву знамя ФТС в Кремле

Президент России Владимир Путин лично вручил знамя Федеральной таможенной службы её руководителю Валерию Пикалёву. Торжественная церемония состоялась 22 октября в Екатерининском зале Кремля.

Знамя было утверждено президентским указом ещё в 2019 году, однако за прошедшие семь лет его так и не передали руководству ведомства. Исправить ситуацию предложил сам Пикалёв, который во время встречи с Путиным попросил лично вручить стяг сотрудникам службы.

На церемонии присутствовали заслуженные работники таможенных органов и знамённая группа Президентского полка. Её старший передал стяг российскому лидеру. Путин расправил полотнище и вручил его Пикалёву, после чего глава ФТС передал знамя своему знаменосцу.

Официальный символ службы представляет собой зелёное полотнище с белой каймой и золотистым орнаментом. На лицевой стороне изображён двуглавый орёл с поднятыми крыльями, а на оборотной размещена эмблема ведомства с изумрудным щитом, перекрещёнными факелом и жезлом кадуцеем.

Согласно президентскому указу от 16 июля 2019 года, знамя считается официальным символом и реликвией Федеральной таможенной службы. Оно отражает традиции российских таможенных органов. В 2026 году ведомство отмечает 35-летие со дня образования современной таможенной службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин пообещал лично вручить знамя Федеральной таможенной службе после просьбы Валерия Пикалёва на встрече 21 сентября. Тогда президент поддержал инициативу главы ФТС и согласился провести церемонию в год юбилея ведомства.