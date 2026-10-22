ФТС изъяла незаконно перемещаемые товары на 9,2 млрд рублей за девять месяцев

Российские таможенники за девять месяцев 2026 года изъяли незаконно перемещаемые через границу товары на 9,2 миллиарда рублей. При этом большая часть стоимости конфискованного пришлась на попытки вывоза продукции из страны. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, стоимость товаров, изъятых при вывозе из России, достигла 5,7 миллиарда рублей. Ещё 3,5 миллиарда приходится на продукцию, которую пытались незаконно ввезти в страну.

Всего с января по сентябрь таможенники возбудили почти 70 тысяч административных дел. Это примерно на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 64,7 тысячи нарушений. Причём число дел, связанных с незаконным ввозом товаров, выросло с 45,9 до почти 52 тысяч.

Наиболее распространёнными нарушениями стали незаконное перемещение наличных денег, табачной продукции, продуктов питания, оборудования, лесоматериалов и текстиля. В отдельных случаях речь шла о попытках провезти товары без необходимых документов или с нарушением правил декларирования.

Помимо административных производств, за девять месяцев возбудили 1216 уголовных дел. Из них 759 связаны с незаконным ввозом товаров, ещё 457 — с вывозом. Чаще всего фигурантами таких расследований становились лица, пытавшиеся переместить через границу древесину, наркотические и сильнодействующие вещества, автомобили, табачные изделия и денежные средства.

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