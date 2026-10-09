ФТС: На на юге России раскрыли схему со списанием утильсбора на 13 млн рублей

На Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни раскрыли коррупционную схему, по которой чиновники за взятки помогали незаконно оформлять транспорт. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

На таможне на юге России вскрыли схему со взятками на 13 млн рублей. Фото © Пресс-службе Федеральной таможенной службы России

Нарушения выявили сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления. По их данным, схема работала долгое время. Недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности помогали списывать утилизационный сбор за автомобили в обход установленного порядка.

Следствие зафиксировало множество случаев превышения полномочий. Кроме того, таможенники получили взятку более 13 миллионов рублей за покровительство при незаконном ввозе машин.

Участники группы пытались замести следы. Один из них даже уволился со службы после того, как задержали его коллегу. Однако проверка показала причастность всех членов группы.

Возбуждено семь уголовных дел — пять за превышение полномочий и два за получение и дачу взятки в особо крупном размере. По этим статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемых отправили под стражу, а их имущество стоимостью свыше 80 миллионов рублей обратили в доход государства.

До этого Life.ru рассказывал, что ФТС перекрыла канал поставки крупной партии наркотиков в Подмосковье. Таможенники изъяли более 4,6 килограмма синтетического вещества α-PVP. На нелегальном рынке эту партию оценивали примерно в 23 миллиона рублей.