В Пулково у гражданина Молдавии изъяли Георгиевский крест 1914 года

Пулковские таможенники пресекли попытку вывезти из России Георгиевский крест IV степени, изготовленный в 1914 году. Награду обнаружили у 52-летнего гражданина Молдавии, который собирался вылететь из Санкт-Петербурга в Белград, сообщило Северо-Западное таможенное управление.

Мужчина проходил через зелёный коридор, когда инспекторы решили проверить его вещи. При сканировании рюкзака они заметили предмет в форме креста, после чего провели досмотр.

Пассажир пояснил, что получил награду в подарок от друга около 20 лет назад и не знал, когда она была изготовлена. Экспертиза установила, что предмет относится к культурным ценностям и был отчеканен из серебряного сплава в Российской империи в 1914 году.

В отношении мужчины возбудили два административных дела. Ему вменяют недекларирование товара, а также несоблюдение запретов и ограничений при его вывозе с территории ЕАЭС. Обе статьи предусматривают штраф, кроме того, Георгиевский крест могут конфисковать.

В Пулковской таможне напомнили, что при вывозе культурных ценностей требуется не только декларация, но и разрешительный документ. Исключение предусмотрено для самих награждённых, которые могут перевозить ордена и медали при наличии удостоверения, подтверждающего право на награду.

Ранее ФТС сообщили Life.ru, что 27-летняя россиянка привезла из Франции французскую армейскую каску 1915 года, которую таможенники признали культурной ценностью и завели на неё административное дело. В Домодедово она прилетела из Лондона транзитом через Каир и была остановлена в «зелёном» коридоре.