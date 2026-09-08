Подарок родственнику оказался историческим артефактом: В Домодедово изъяли каску 1915 года

27-летняя россиянка привезла из Франции сувенир, который таможенники признали культурной ценностью. В её багаже нашли французскую армейскую каску образца 1915 года, после чего на пассажирку завели административное дело. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

Комментарий пресс-секретаря Домодедовской таможни Елены Мартыновой об изъятии каски времён Первой Мировой войны. Видео © ФТС России

Пассажирка прилетела в Домодедово из Лондона транзитом через Каир. Во время выборочного контроля её остановили при прохождении «зелёного» коридора, предназначенного для тех, кому нечего декларировать. Осмотр чемодана показал, что внутри находится стальной шлем с латунной пластиной. На ней была надпись «Soldat de la Grande Guerre 1914-1918».

Сама россиянка рассказала инспекторам, что приобрела находку во французском сувенирном магазине. Каску она собиралась преподнести в подарок родственнику, а о необходимости оформить документы и указать предмет в декларации, по её словам, не знала.

Экспертиза показала, что перед таможенниками не обычный сувенир, а армейская каска, разработанная более века назад французским генералом Огюстом Луи Адрианом. Подобные шлемы использовали военные нескольких стран в период Первой мировой войны, поэтому предмет признали культурной ценностью.

Изъятую каску теперь приобщили к материалам административного дела. В отношении женщины возбудили производство по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. За нарушение пассажирке может грозить штраф. Кроме того, законодательство предусматривает возможность конфискации незадекларированного предмета.

Ранее в аэропорту Пулково таможенники остановили 60-летнего гражданина Турции, прилетевшего в Петербург из Стамбула. Во время выборочного контроля его багаж просканировали, после чего инспектор обратил внимание на содержимое чёрного пластикового чемодана. Внутри обнаружили пять коробок с медикаментами. Всего в багаже находились 36 ампул и четыре флакона с тестостероном.