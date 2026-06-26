Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 10:23

Гитлер, свастики, орлы: Туляк пытался ввезти в Россию 123 нацистских «трофея» для личной коллекции

ФТС: В Туле таможенники изъяли посылку из Германии с нацистской атрибутикой

Обложка © пресс-служба ФТС России

Обложка © пресс-служба ФТС России

Тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацистской атрибутикой в международной посылке, поступившей из Германии. Об этом Life.ru узнал от источников в ФТС России. По данным таможни, отправление заказал 55-летний житель Тулы через интернет для личной коллекции.

Гражданин заказал посылку из ФРГ с нацистской символикой. Фото © пресс-служба ФТС России

Гражданин заказал посылку из ФРГ с нацистской символикой. Фото © пресс-служба ФТС России

Гражданин заказал посылку из ФРГ с нацистской символикой. Фото © пресс-служба ФТС России

Гражданин заказал посылку из ФРГ с нацистской символикой. Фото © пресс-служба ФТС России

В коробке среди открыток, альбома для марок и конвертов были выявлены почтовые карточки с нацистской символикой, датированные 1930–1940-ми годами. По факту ввоза запрещённых материалов возбуждено административное дело. Суд признал мужчину виновным, назначил штраф и постановил конфисковать изъятые предметы.

Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами
Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами

Ранее в аэропорту Толмачёво в Новосибирске у пассажирки обнаружили коралл, относящийся к видам под угрозой исчезновения. Запрещённый «сувенир» нашли в багаже туристки, прибывшей рейсом из Камрани (Вьетнам). Женщина прошла через «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров для декларирования. Однако при досмотре с помощью рентген-техники в её чемодане обнаружили коралл.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФТС России
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar