Гитлер, свастики, орлы: Туляк пытался ввезти в Россию 123 нацистских «трофея» для личной коллекции

Тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацистской атрибутикой в международной посылке, поступившей из Германии. Об этом Life.ru узнал от источников в ФТС России. По данным таможни, отправление заказал 55-летний житель Тулы через интернет для личной коллекции.

Гражданин заказал посылку из ФРГ с нацистской символикой. Фото © пресс-служба ФТС России

Гражданин заказал посылку из ФРГ с нацистской символикой. Фото © пресс-служба ФТС России

В коробке среди открыток, альбома для марок и конвертов были выявлены почтовые карточки с нацистской символикой, датированные 1930–1940-ми годами. По факту ввоза запрещённых материалов возбуждено административное дело. Суд признал мужчину виновным, назначил штраф и постановил конфисковать изъятые предметы.

Ранее в аэропорту Толмачёво в Новосибирске у пассажирки обнаружили коралл, относящийся к видам под угрозой исчезновения. Запрещённый «сувенир» нашли в багаже туристки, прибывшей рейсом из Камрани (Вьетнам). Женщина прошла через «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров для декларирования. Однако при досмотре с помощью рентген-техники в её чемодане обнаружили коралл.