У россиянина изъяли на таможне «упоротых» крокодилов с жемчугом в пастях

Два чучела редких сиамских крокодилов обнаружили кемеровские таможенники в багаже 44-летнего россиянина, прилетевшего из вьетнамской Камрани. В пасти каждой миниатюрной рептилии была вставлена жемчужная бусина. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Туриста остановили для выборочного контроля в аэропорту Новокузнецка. Необычный груз обнаружили с помощью рентгеновской установки: каждое чучело весило 165 граммов и достигало 19 сантиметров в длину.

Фото © ФТС России

Мужчина рассказал, что купил засушенных крокодилов во Вьетнаме в качестве сувениров для домашней коллекции. По его словам, он не знал, что такие покупки необходимо декларировать и перевозить с разрешительными документами.

Экспертиза установила, что находки являются дериватами сиамского крокодила. Этот вид находится под угрозой исчезновения и подпадает под действие международной Конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю редкими представителями дикой фауны и флоры.

Фото © ФТС России

В отношении жителя Кузбасса возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Ему грозит штраф, чучела изъяты.

Ранее Life.ru рассказывал, как у россиянина в Шереметьево нашли сразу 64 части крокодилов — головы, лапы и кожу. Они также относились к охраняемым СИТЕС видам, а мужчина уверял, что вёз экзотические предметы для себя.