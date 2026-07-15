В Россию прислали ядовитых скорпионов под видом экзотических хрустяшек

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили в международной посылке из Таиланда 185 высушенных скорпионов и экзотических жуков. Отправление направлялось в Воронеж, а в декларации содержимое назвали «сушёными съедобными насекомыми». Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ЦПТ.

«Съедобные насекомые» из Таиланда оказались скорпионами и жуками в посылке. Видео © ЦПТ

При проверке с помощью рентген-установки специалисты нашли внутри упаковки 125 азиатских лесных скорпионов и 60 ярких жуков-листоедов. Каждое насекомое было закреплено на картонной основе и отдельно упаковано в целлофан.

Отправитель оценил содержимое примерно в 11,5 тысячи рублей. Однако к посылке не приложили документы, необходимые для ввоза такого товара. После проверки специалисты Россельхознадзора признали груз подкарантинной продукцией и запретили его доставку в Россию.

В итоге необычное отправление вернули обратно отправителю. Таможенники отметили, что насекомые не соответствовали заявленному описанию в декларации.

Похожая история произошла в июне в Дубае: таможенники нашли у пассажира целый «зоопарк» из редких животных. В багаже обнаружили 223 экземпляра, среди которых были ящерицы, змеи, лягушки и 36 скорпионов. Часть изъятых видов могла подпадать под международные ограничения на торговлю редкими животными.