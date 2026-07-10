Миллионы за «зелёный коридор»: Таможенник попался на крупной взятке

Сотрудники таможенных органов пресекли коррупционную схему с участием руководства одного из Центров электронного декларирования. Об этом сообщили Life.ru в Федеральной таможенной службе.

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Операцию провели сотрудники Управления по противодействию коррупции совместно с коллегами из Южного таможенного управления. Фигурантом стал заместитель начальника одного из центров. По данным ведомства, должностное лицо за вознаграждение помогало недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности. Используя служебное положение, сотрудник обеспечивал ускоренное декларирование товаров и способствовал занижению их таможенной стоимости без необходимых проверок.

Следователи зафиксировали несколько эпизодов получения взяток. Деньги и имущество, как утверждается, передавались за незаконное содействие при оформлении грузов. Предварительный ущерб бюджету России от противоправной деятельности оценили более чем в 2 млн рублей.

Во время оперативных мероприятий в нескольких регионах у участников схемы изъяли крупные суммы наличных денег, банковские карты, документы и другие материалы, которые могут подтверждать их причастность. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что главу Таможенного комитета Южной Осетии отправили под стражу по делу о даче взятки в особо крупном размере. Чиновник пытался передать сотрудникам ФСБ России 10 млн рублей, чтобы избежать возможной ответственности и прекратить проверку в отношении себя. Он фактически контролировал коммерческую организацию, работавшую на территории России.