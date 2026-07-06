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6 июля, 09:21

Главу Таможенного комитета Южной Осетии арестовали по делу о взятке

Сотрудник ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Сотрудник ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Главу Таможенного комитета Южной Осетии отправили под стражу по делу о даче взятки в особо крупном размере. Как рассказали журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ, чиновник пытался передать деньги сотрудникам российского ФСБ, которые его и задержали.

«Следственным управлением СК по Республике Северная Осетия — Алания предъявлено обвинение руководителю Таможенного комитета Республики Южная Осетия в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Имя фигуранта не раскрывается, однако, как писали южноосетинские СМИ, в 2023 году на эту должность назначили Александра Чочиева. По версии следствия, чиновник фактически владел коммерческой организацией, работавшей на территории РФ. Пытаясь избежать ответственности перед законом и прекратить проверку в отношении себя, он передал сотрудникам ФСБ десять миллионов рублей.

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Ранее суд в Москве отправил под стражу начальника управления Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина, его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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Матвей Константинов
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