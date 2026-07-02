Двух чиновников Пробирной палаты отправили в СИЗО за взятку

Московский суд арестовал начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина, его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Чиновники обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Все фигуранты заключены под стражу на два месяца.

«Паршин, Сидорчик и предполагаемый посредник во взяточничестве арестованы московским судом на два месяца» — сообщил собеседник агентства.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Арест продлится до 25 июля 2026 года, сообщили в Мосгорсуде. По версии следствия, в 2021–2022 годах Васильченко получил крупную взятку, работая в транспортном блоке Курской области. Он занимал посты первого зампреда комитета транспорта и первого замминистра транспорта региона.