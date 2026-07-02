Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против экс-судьи из Сочи за взятку в 25 млн

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, уже ушедший в отставку Богданович запросил у подсудимого Сафарбия Напсо 50 миллионов рублей. За эти деньги он обещал рассмотреть уголовное дело в особом порядке и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

1 июля 2025 года на территории сочинской АЗС судья через посредников получил первую часть взятки — 25 миллионов рублей. Посредниками выступили Олег Зенин, Роман Нестеренко и Сергей Хребтенко. Двое из них сейчас предстали перед судом, дело третьего выделено в отдельное производство. Ожидается решение ВККС по представлению главы СК.

Ранее сообщалось, что в Москве 235-й гарнизонный военный суд начнёт разбирательство по делу бывших высокопоставленных офицеров Росгвардии Виктора Стригунова и Владимира Панова, обвиняемых в коррупции и многомиллиардном ущербе при исполнении госконтрактов. Следствие утверждает, что они получали незаконные вознаграждения от коммерческих структур, в том числе за строительство учебного центра в Кемеровской области, начатое вопреки ограничениям по участку.