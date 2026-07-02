Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 16:30

Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против экс-судьи из Сочи за взятку в 25 млн

Судья из Сочи запросил 50 миллионов рублей за благосклонность к подсудимому

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, уже ушедший в отставку Богданович запросил у подсудимого Сафарбия Напсо 50 миллионов рублей. За эти деньги он обещал рассмотреть уголовное дело в особом порядке и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

1 июля 2025 года на территории сочинской АЗС судья через посредников получил первую часть взятки — 25 миллионов рублей. Посредниками выступили Олег Зенин, Роман Нестеренко и Сергей Хребтенко. Двое из них сейчас предстали перед судом, дело третьего выделено в отдельное производство. Ожидается решение ВККС по представлению главы СК.

На Урале осуждённый за взятку экс-министр ЖКХ устроился советником в «Водоканал»
На Урале осуждённый за взятку экс-министр ЖКХ устроился советником в «Водоканал»

Ранее сообщалось, что в Москве 235-й гарнизонный военный суд начнёт разбирательство по делу бывших высокопоставленных офицеров Росгвардии Виктора Стригунова и Владимира Панова, обвиняемых в коррупции и многомиллиардном ущербе при исполнении госконтрактов. Следствие утверждает, что они получали незаконные вознаграждения от коммерческих структур, в том числе за строительство учебного центра в Кемеровской области, начатое вопреки ограничениям по участку.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar