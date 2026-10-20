Две тонны яда под видом добавок: Силовики вскрыли фуры из Турции и обомлели от масштаба контрабанды
ФТС: В Дагестане изъяли свыше двух тонн запрещённого сибутрамина из Турции
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Сотрудники таможни в Дагестане пресекли попытку незаконного провоза крупной партии запрещённых компонентов. Большегрузы следовали транзитным маршрутом из Турции на территорию Беларуси.
В Дагестане изъяли свыше двух тонн запрещённого сибутрамина из Турции. Фото © Предоставлено ФТС
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