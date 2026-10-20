Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 10:46
Обновлено 20 октября, 10:56

Две тонны яда под видом добавок: Силовики вскрыли фуры из Турции и обомлели от масштаба контрабанды

ФТС: В Дагестане изъяли свыше двух тонн запрещённого сибутрамина из Турции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Сотрудники таможни в Дагестане пресекли попытку незаконного провоза крупной партии запрещённых компонентов. Большегрузы следовали транзитным маршрутом из Турции на территорию Беларуси.

В Дагестане изъяли свыше двух тонн запрещённого сибутрамина из Турции. Фото © Предоставлено ФТС

В Дагестане изъяли свыше двух тонн запрещённого сибутрамина из Турции. Фото © Предоставлено ФТС

На Магарамкентском пункте пропуска инспекторы в течение месяца задержали три тяжеловоза. Согласно сопроводительным накладным, в полуприцепах находились биологически активные добавки.

В ходе досмотра инспекторы извлекли картонные ящики. Внутри тары скрывалось свыше сорока шести тысяч капсул для снижения веса, а также напитки — пакетированный кофе и чайные смеси.

Конфискованное имущество направили на экспертизу. Лабораторный анализ подтвердил, что продукция содержит сибутрамин, свободный оборот которого в РФ строго ограничен из-за рисков для здоровья.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело. Фигурантам вменяют нелегальное перемещение сильнодействующих веществ через рубежи Евразийского экономического союза.

Масштабную спецоперацию правоохранители реализовали вместе с региональным управлением ФСБ. Виновным грозит тюремное заключение на срок до семи лет, дополненное крупным денежным взысканием.

Брошь за миллион рублей обернулась уголовным делом для россиянина, прилетевшего из Турции
Брошь за миллион рублей обернулась уголовным делом для россиянина, прилетевшего из Турции

Ранее Life.ru рассказывал, как у россиянина в Шереметьево нашли сразу 64 части крокодилов — головы, лапы и кожу. Они также относились к охраняемым СИТЕС видам, а мужчина уверял, что вёз экзотические предметы для себя.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ФТС России
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar