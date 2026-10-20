Две тонны яда под видом добавок: Силовики вскрыли фуры из Турции и обомлели от масштаба контрабанды

Сотрудники таможни в Дагестане пресекли попытку незаконного провоза крупной партии запрещённых компонентов. Большегрузы следовали транзитным маршрутом из Турции на территорию Беларуси.

В Дагестане изъяли свыше двух тонн запрещённого сибутрамина из Турции. Фото © Предоставлено ФТС

На Магарамкентском пункте пропуска инспекторы в течение месяца задержали три тяжеловоза. Согласно сопроводительным накладным, в полуприцепах находились биологически активные добавки.

В ходе досмотра инспекторы извлекли картонные ящики. Внутри тары скрывалось свыше сорока шести тысяч капсул для снижения веса, а также напитки — пакетированный кофе и чайные смеси.

Конфискованное имущество направили на экспертизу. Лабораторный анализ подтвердил, что продукция содержит сибутрамин, свободный оборот которого в РФ строго ограничен из-за рисков для здоровья.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело. Фигурантам вменяют нелегальное перемещение сильнодействующих веществ через рубежи Евразийского экономического союза.

Масштабную спецоперацию правоохранители реализовали вместе с региональным управлением ФСБ. Виновным грозит тюремное заключение на срок до семи лет, дополненное крупным денежным взысканием.