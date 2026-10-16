Брошь за миллион рублей обернулась уголовным делом для россиянина, прилетевшего из Турции

В аэропорту Махачкалы таможенники обнаружили у 31-летнего россиянина старинную брошь с бриллиантами стоимостью около миллиона рублей. Мужчина прилетел из Турции и не задекларировал украшение, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС.

Таможня Махачкалы нашла брошь у пассажираиз Турции. Фото © пресс-служба ФТС РФ

Изделие нашли в нагрудной сумке пассажира, который проходил через «зелёный» коридор. По словам мужчины, он перевозил брошь по просьбе другого человека. Экспертиза установила, что украшение изготовлено из золотого и серебряного сплавов с вставками из огранённых алмазов. Брошь создана более 50 лет назад и относится к культурным ценностям.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде культурных ценностей. По этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. Операцию провели совместно с УФСБ России по Республике Дагестан.

Ранее сотрудники ФТС и МВД остановили нелегальный канал переправки синтетики в Киргизию. В Московской области оперативники остановили автомобиль для досмотра. В салоне находились три полиэтиленовых свертка с порошкообразным содержимым. Проверка показала: внутри было вещество α-PVP. Масса изъятого превысила 3 кг, а его цена на теневом рынке оценивается более чем в 15 млн рублей.