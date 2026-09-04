Подмосковные таможенники нашли в машине наркотики на 15 млн рублей под видом товара

Сотрудники ФТС и МВД остановили нелегальный канал переправки синтетики в Киргизию. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

В Подмосковье таможенники пресекли поставку наркотиков в Киргизию. Видео © Центральное таможенное управление

В Московской области оперативники остановили автомобиль для досмотра. В салоне находились три полиэтиленовых свертка с порошкообразным содержимым.

Проверка показала: внутри было вещество α-PVP. Масса изъятого превысила 3 кг, а его цена на теневом рынке оценивается более чем в 15 млн рублей.

По версии следствия, 30-летний гражданин России закамуфлировал запрещенный груз и отдал его перевозчику. Тот должен был доставить посылку в Киргизию под видом легального товара.

Отправителя задержали. Во время обыска у него нашли дополнительную партию синтетики весом свыше 700 граммов, приготовленную для продажи.

В столице Киргизии также арестовали получателя. Операция проходила совместно с местными таможенными органами и милицией.

В РФ на фигуранта завели дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере организованной группой. Максимальное наказание по этой статье — пожизненный срок. Расследование продолжается.

Ранее самарские таможенники изъяли 970 кг прекурсора для производства мефедрона. Из него можно было получить около 800 кг наркотика стоимостью более 2 млрд рублей