«Сувенир для друзей»: Россиянин попытался улететь в Турцию с черепом косули в чемодане

Таможенники в аэропорту Волгограда обнаружили в багаже пассажира череп косули с рогами, который мужчина пытался вывезти в Турцию. Данную информацию передала пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Видео © Пресс-служба ФТС России

Необычную находку выявили во время выборочного контроля. В чемодане 64-летнего россиянина, который вместе с супругой направлялся в Анталью через зелёный коридор, находилась голова животного, подготовленная для крепления на стену.







Пассажир объяснил, что везёт находку как сувенир в подарок друзьям. При этом мужчина не оформил необходимые документы и не предоставил ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора на вывоз такого товара.

В отношении туриста возбудили два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товара и нарушение ограничений при его вывозе. В ФТС напомнили, что отдельные категории товаров животного происхождения подлежат обязательному ветеринарному контролю при перемещении через границу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово таможенники задержали россиянина, который пытался ввезти из Таджикистана 476 среднеазиатских черепах. Мужчину остановили в «зелёном» коридоре. При нём находились две коробки с живыми рептилиями, никаких документов на животных у него не было. Черепахи уже еле двигались. Проверка показала, что речь идёт о среднеазиатской степной черепахе, которая находится под защитой международной конвенции СИТЕС. Стоимость партии превысила три миллиона рублей.