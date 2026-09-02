Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:33

«Сувенир для друзей»: Россиянин попытался улететь в Турцию с черепом косули в чемодане

Улетавшего в Турцию россиянина задержали с черепом косули в чемодане

У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Обложка © Пресс-служба ФТС России

У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Обложка © Пресс-служба ФТС России

Таможенники в аэропорту Волгограда обнаружили в багаже пассажира череп косули с рогами, который мужчина пытался вывезти в Турцию. Данную информацию передала пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Видео © Пресс-служба ФТС России

Необычную находку выявили во время выборочного контроля. В чемодане 64-летнего россиянина, который вместе с супругой направлялся в Анталью через зелёный коридор, находилась голова животного, подготовленная для крепления на стену.

  • У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России
    У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России
  • У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России
    У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России
  • У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России
    У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России

У туриста в аэропорту Волгограда нашли череп косули с рогами. Фото © Пресс-служба ФТС России

1 / 3

Пассажир объяснил, что везёт находку как сувенир в подарок друзьям. При этом мужчина не оформил необходимые документы и не предоставил ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора на вывоз такого товара.

В отношении туриста возбудили два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товара и нарушение ограничений при его вывозе. В ФТС напомнили, что отдельные категории товаров животного происхождения подлежат обязательному ветеринарному контролю при перемещении через границу.

Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами
Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово таможенники задержали россиянина, который пытался ввезти из Таджикистана 476 среднеазиатских черепах. Мужчину остановили в «зелёном» коридоре. При нём находились две коробки с живыми рептилиями, никаких документов на животных у него не было. Черепахи уже еле двигались. Проверка показала, что речь идёт о среднеазиатской степной черепахе, которая находится под защитой международной конвенции СИТЕС. Стоимость партии превысила три миллиона рублей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ФТС России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar