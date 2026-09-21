Путин пообещал вручить ФТС знамя в год 35-летия службы

Президент России Владимир Путин пообещал в этом году торжественно вручить Федеральной таможенной службе её знамя. С такой просьбой к главе государства обратился руководитель ФТС Валерий Пикалёв во время их встречи.

Пикалёв напомнил, что знамя службы было учреждено ещё 16 июля 2019 года, однако церемонию его вручения впоследствии отложили.

Глава ФТС попросил президента поддержать инициативу и провести её в этом году. По словам Пикалёва, для сотрудников ведомства церемония имеет большое значение и подчёркивает роль таможенной службы в обеспечении экономической безопасности страны.

«Обязательно сделаем это, конечно», — ответил Путин.

В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования таможенных органов.

Согласно указу президента, знамя является официальным символом и реликвией ФТС. Документ предусматривает, что его в торжественной обстановке вручает президент либо от его имени руководитель федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится служба.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с главой ФТС Валерием Пикалёвым, на которой руководитель службы доложил президенту о текущей работе ведомства, ускорении таможенного досмотра и борьбе с серым импортом.