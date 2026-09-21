Путин вызвал главу ФТС в Кремль: Пикалёв доложил о работе таможни

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым. Глава ФТС доложил президенту о текущей работе ведомства и основных задачах таможенной службы.

На опубликованных кадрах встречи Пикалёв рассказывает главе государства о работе Федеральной таможенной службы. Валерий Пикалёв возглавляет ФТС с мая 2024 года.

Одним из ключевых направлений работы ведомства остаётся ускорение прохождения государственной границы. ФТС совместно с Минтрансом реализует поручение президента по сокращению типового времени таможенного досмотра грузового транспорта до десяти минут. Ведомство также продолжает цифровизацию таможенных процедур и развитие системы контроля за перемещением товаров.

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В 2026 году таможенная служба отдельно сосредоточилась на борьбе с серым импортом и работе национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. Она позволяет проверять легальность ввоза продукции из стран ЕАЭС и наличие российского получателя груза. Ранее Пикалёв сообщал, что эта работа направлена на «обеление» экономики и сокращение незаконных схем при импорте.