«Катаются туда-сюда»: Путин оценил новый способ борьбы с серым импортом

Президент России Владимир Путин считает, что у проектируемой в стране национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) есть будущее, так как это будет отличный рычаг борьбы с серым импортом. Об этом зашла речь на встрече главы государства с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым в Кремле.

«Для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведётся работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой СПОТ. В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС», — отметил глава ФТС.

Пилотный вариант СПОТ будет запущен с 1 апреля 2026 года, а в полном объёме система заработает с 1 июля следующего года. Пикалёв пояснил, что после реализации нововведения машина, перевозящая груз для российского рынка, не сможет пересечь границу без подтверждения налогового резидента в России о том, что он действительно ждёт данную поставку.

«Иначе катаются туда-сюда... Понятно. И пользуются соответствующими преимуществами Евразэс», — прокомментировал Путин пояснения Пикалёва.

