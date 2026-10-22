Путин заявил о качественном рывке российской таможни за 35 лет
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Российская таможенная служба за последние 35 лет существенно изменилась и продолжает укреплять свои технологические и кадровые возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы в Кремле.
Глава государства приурочил свою оценку к 35-летию современных таможенных органов России. По его словам, за прошедшие десятилетия ведомству удалось выйти на качественно новый уровень работы.
«Отмечу, что за прошедшее время они сделали серьёзный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический кадровый потенциал», — подчеркнул российский лидер.
Путин обратил внимание не только на уже достигнутые результаты, но и на дальнейшее развитие службы. Среди ключевых направлений он выделил совершенствование технологий и укрепление кадрового состава.
Церемония вручения знамени ФТС состоялась в Кремле и стала одним из мероприятий, посвящённых юбилею современной российской таможенной системы.
Напомним, Владимир Путин пообещал вручить ФТС знамя к 35-летию службы. С соответствующей просьбой к президенту обратился руководитель ведомства Валерий Пикалёв. Он напомнил, что знамя учредили ещё в июле 2019 года, однако его официальное вручение отложили. Глава государства поддержал инициативу