Путин заявил о качественном рывке российской таможни за 35 лет

Российская таможенная служба за последние 35 лет существенно изменилась и продолжает укреплять свои технологические и кадровые возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы в Кремле.

Глава государства приурочил свою оценку к 35-летию современных таможенных органов России. По его словам, за прошедшие десятилетия ведомству удалось выйти на качественно новый уровень работы.

«Отмечу, что за прошедшее время они сделали серьёзный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический кадровый потенциал», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание не только на уже достигнутые результаты, но и на дальнейшее развитие службы. Среди ключевых направлений он выделил совершенствование технологий и укрепление кадрового состава.

Церемония вручения знамени ФТС состоялась в Кремле и стала одним из мероприятий, посвящённых юбилею современной российской таможенной системы.