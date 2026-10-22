Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 14:59

Путин заявил о качественном рывке российской таможни за 35 лет

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Российская таможенная служба за последние 35 лет существенно изменилась и продолжает укреплять свои технологические и кадровые возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы в Кремле.

Глава государства приурочил свою оценку к 35-летию современных таможенных органов России. По его словам, за прошедшие десятилетия ведомству удалось выйти на качественно новый уровень работы.

«Отмечу, что за прошедшее время они сделали серьёзный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический кадровый потенциал», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание не только на уже достигнутые результаты, но и на дальнейшее развитие службы. Среди ключевых направлений он выделил совершенствование технологий и укрепление кадрового состава.

Церемония вручения знамени ФТС состоялась в Кремле и стала одним из мероприятий, посвящённых юбилею современной российской таможенной системы.

Путин заявил, что российский бизнес доказал свою преданность стране
Путин заявил, что российский бизнес доказал свою преданность стране

Напомним, Владимир Путин пообещал вручить ФТС знамя к 35-летию службы. С соответствующей просьбой к президенту обратился руководитель ведомства Валерий Пикалёв. Он напомнил, что знамя учредили ещё в июле 2019 года, однако его официальное вручение отложили. Глава государства поддержал инициативу

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • ФТС России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar