Путин заявил, что российский бизнес доказал свою преданность стране

Российские предприниматели доказали, что связывают своё будущее с развитием страны и повышением благосостояния её жителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России».

Глава государства подчеркнул, что представители отечественного бизнеса ежедневно подтверждают свою приверженность России не словами, а результатами напряжённой работы. По его оценке, профессиональные знания, опыт и долгосрочные планы предпринимателей направлены на развитие национальной экономики.

«Наши предприниматели каждодневным напряжённым трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан», — отметил Путин.

Президент также обратил внимание на взаимосвязь экономического развития и государственного суверенитета. Он подчеркнул, что власти и деловое сообщество совместно работают над воплощением принципа, эффективность которого подтверждена историей.

«Сильная, суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — сформулировал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность. Российский лидер подчеркнул важность создания благоприятных условий для предпринимателей и дальнейшего развития отечественной экономики.