Сильная страна — крепкий бизнес: Путин раскрыл формулу успеха российских предпринимателей

Президент России Владимир Путин назвал суверенитет страны основой сильного и конкурентоспособного бизнеса. Выступая на пленарном заседании форума-съезда «Деловой России» глава государства также пообещал продолжить поддержку предпринимательской и инвестиционной активности.

«Наши предприниматели каждодневным, напряжённым трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы «Сильная, суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — сказал он.

Путин выразил уверенность, что предприниматели сохранят прежнюю энергию и продолжат реализовывать новые инициативы. Он также отметил важность повышения общественного авторитета деловой деятельности и её созидательной роли. Власти, в свою очередь, намерены совместно с представителями отрасли решать наиболее острые вопросы и создавать условия для дальнейшего роста.

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин призвал правительство прислушаться к жалобам малого бизнеса на налоги и другие сборы. На Восточном экономическом форуме президент обратил внимание на проблему частых изменений фискальной нагрузки. Он согласился с необходимостью обеспечить предпринимателям стабильные и предсказуемые условия работы, поручив кабмину заняться этим вопросом.