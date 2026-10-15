Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 17:30

Сильная страна — крепкий бизнес: Путин раскрыл формулу успеха российских предпринимателей

Путин назвал суверенитет России залогом сильного бизнеса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал суверенитет страны основой сильного и конкурентоспособного бизнеса. Выступая на пленарном заседании форума-съезда «Деловой России» глава государства также пообещал продолжить поддержку предпринимательской и инвестиционной активности.

«Наши предприниматели каждодневным, напряжённым трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы «Сильная, суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — сказал он.

Путин выразил уверенность, что предприниматели сохранят прежнюю энергию и продолжат реализовывать новые инициативы. Он также отметил важность повышения общественного авторитета деловой деятельности и её созидательной роли. Власти, в свою очередь, намерены совместно с представителями отрасли решать наиболее острые вопросы и создавать условия для дальнейшего роста.

«Правительство не просто так сидит»: Путин оценил денежно-кредитную политику России
«Правительство не просто так сидит»: Путин оценил денежно-кредитную политику России

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин призвал правительство прислушаться к жалобам малого бизнеса на налоги и другие сборы. На Восточном экономическом форуме президент обратил внимание на проблему частых изменений фискальной нагрузки. Он согласился с необходимостью обеспечить предпринимателям стабильные и предсказуемые условия работы, поручив кабмину заняться этим вопросом.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar