«Кроме налогов есть ещё поборы»: Путин поручил правительству прислушаться к малому бизнесу
Путин призвал правительство учесть жалобы малого бизнеса на сборы
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Президент России Владимир Путин заявил, что малый бизнес сталкивается с проблемой слишком частых изменений фискальной нагрузки. По его словам, предпринимателям необходимы стабильность и предсказуемость со стороны государства.
Глава государства отметил, что речь идёт не только о налогах, но и о других обязательных платежах. Предприниматели обращают внимание властей на рост совокупной нагрузки.
«Кроме налогов есть ещё другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас на этот счёт подумать», — привёл Путин позицию представителей малого бизнеса.
Президент согласился с их претензиями и заявил, что правительству следует обратить на проблему внимание.
«Я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика находится в абсолютно стабильном состоянии, несмотря на сохраняющиеся сложности. По словам президента, власти учитывают существующие проблемы при принятии решений, однако они не меняют общей экономической картины.
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