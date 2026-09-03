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Опубликовано 3 сентября, 09:31

«Кроме налогов есть ещё поборы»: Путин поручил правительству прислушаться к малому бизнесу

Путин призвал правительство учесть жалобы малого бизнеса на сборы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что малый бизнес сталкивается с проблемой слишком частых изменений фискальной нагрузки. По его словам, предпринимателям необходимы стабильность и предсказуемость со стороны государства.

Глава государства отметил, что речь идёт не только о налогах, но и о других обязательных платежах. Предприниматели обращают внимание властей на рост совокупной нагрузки.

«Кроме налогов есть ещё другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас на этот счёт подумать», — привёл Путин позицию представителей малого бизнеса.

Президент согласился с их претензиями и заявил, что правительству следует обратить на проблему внимание.

«Я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика находится в абсолютно стабильном состоянии, несмотря на сохраняющиеся сложности. По словам президента, власти учитывают существующие проблемы при принятии решений, однако они не меняют общей экономической картины.

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Дарья Денисова
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