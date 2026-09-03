Путин заявил об абсолютно стабильной ситуации в российской экономике

Российская экономика находится в абсолютно стабильном состоянии, несмотря на сохраняющиеся сложности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что самое главное», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что власти видят существующие проблемы и учитывают их при принятии экономических решений. При этом, по его оценке, они не меняют общей картины.

Ранее на пленарной сессии президент говорил, что многие считают политику Центрального банка и Правительства слишком жёсткой и выступают за переход к более мягкой денежно-кредитной политике. Вместе с тем Путин отмечал, что ситуация в стране остаётся стабильной. Глава государства также обращал внимание на необходимость одновременно сдерживать инфляцию и не допускать чрезмерного замедления экономической активности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин сравнил работу Правительства и Центробанка с поиском баланса «между Сциллой и Харибдой». Президент тогда подчеркнул сложность задачи по одновременному обеспечению ценовой и экономической стабильности.