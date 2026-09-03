Путин: Многие считают, что ЦБ «пережимает», но ситуация стабильная

Многие в России считают, что Центральный банк и правительство несколько «пережимают» с регулированием экономики и настало время переходить к более мягкой денежно-кредитной политике. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Многие считают, что правительство, Центральный банк, регулятор немножко пережимает с тем, что связано с регулированием, что пришло бы, настало время для того, чтобы перейти к более мягкой кредитно-денежной политике. Но в целом у нас ситуация стабильная», — сказал глава государства.

Путин при этом обратил внимание на положение банковского сектора. По его словам, финансовые организации продолжают получать заметные доходы.

«Здесь, да, и доходы банкового сектора внешне приличные. Стабильная ситуация, доходы есть», — отметил президент.

Ранее на пленарной сессии Путин говорил, что Правительству и Центробанку приходится искать баланс между сдерживанием инфляции и поддержанием экономической активности. Он сравнил эту задачу с необходимостью пройти «между Сциллой и Харибдой».