Путин оценил отношения государства и российского бизнеса
Президент: Отношения с бизнесом строятся на хорошей основе
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения государства с российским бизнесом выстроены на стабильной и хорошей основе. Глава государства на ВЭФ подчеркнул, что власти находятся в постоянном контакте с предпринимателями.
Часть представителей деловых кругов присутствовала на мероприятии лично. Президент отметил их вовлечённость в текущие экономические процессы. Он заверил собравшихся в понимании ситуации со стороны руководства страны.
Путин отдельно прокомментировал недавнее повышение ключевой ставки Центробанком. По его словам, правительство четко осознает причины этого решения. Власти понимают механизмы работы всей экономики в сложившихся условиях.
Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить резкое ускорение инфляции благодаря мерам ЦБ и правительства. По словам президента, угрозу гипервсплеска цен удалось сдержать, а годовая инфляция сейчас составляет 6,3%.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.