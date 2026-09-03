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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:37

Путин оценил отношения государства и российского бизнеса

Президент: Отношения с бизнесом строятся на хорошей основе

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения государства с российским бизнесом выстроены на стабильной и хорошей основе. Глава государства на ВЭФ подчеркнул, что власти находятся в постоянном контакте с предпринимателями.

Часть представителей деловых кругов присутствовала на мероприятии лично. Президент отметил их вовлечённость в текущие экономические процессы. Он заверил собравшихся в понимании ситуации со стороны руководства страны.

Путин отдельно прокомментировал недавнее повышение ключевой ставки Центробанком. По его словам, правительство четко осознает причины этого решения. Власти понимают механизмы работы всей экономики в сложившихся условиях.

Путин на ВЭФ-2026: что сказал об экономике, Украине и Дальнем Востоке
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Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить резкое ускорение инфляции благодаря мерам ЦБ и правительства. По словам президента, угрозу гипервсплеска цен удалось сдержать, а годовая инфляция сейчас составляет 6,3%.

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Оксана Попова
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