«Правительство не просто так сидит»: Путин оценил денежно-кредитную политику России

Правительство продолжает поддерживать инвестиции с помощью льгот, субсидий и отраслевых программ, несмотря на жёсткие денежно-кредитные условия. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Правительство ведь тоже не просто так сидит. Нельзя сказать, что у нас совсем уж слишком жёсткая денежно-кредитная политика», — отметил глава государства.

Среди действующих механизмов Путин назвал фабрику инвестиций и льготные программы Министерства промышленности и торговли. Поддержка предоставляется как отдельным крупным проектам, так и целым отраслям.

«И всё это — льготы, какие-то в том или ином виде субсидии: или под конкретные крупные проекты, или по отраслям. Всё это делается. Вопрос в том, чтобы делать это аккуратно», — подчеркнул президент.

Отдельно Путин назвал фондовый рынок одним из важнейших инструментов экономического развития. Сейчас российские индексы находятся в небольшом минусе, однако глава государства ожидает их постепенного восстановления.

«На мой взгляд, в целом нам удаётся очень аккуратно проходить по этому пути. Да, фондовый рынок — один из важнейших инструментов для того, чтобы экономика развивалась. Сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, всё будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей», — заявил Путин.

Ранее российский рынок акций резко ускорил рост после заявления Путина о ситуации на Украине. За несколько минут индекс Мосбиржи перешёл от роста на 0,7% к подъёму на 2,93%. Индекс РТС за тот же период развернулся от снижения на 0,21% к росту на 2,09%.