Путин назвал частные инвестиции важнее государственных

Главную роль в экономике играют не государственные, а частные вложения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Самое важное, это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции, а задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования», — сказал глава государства.

По его словам, в последнее время объём вложений в стране действительно уменьшился. Причин этому несколько, но главной президент назвал политику, которую сознательно проводят Центробанк как регулятор и правительство.

Ранее сообщалось, что объём привлечённых инвестиций в развитие Дальнего Востока достиг 6,8 трлн рублей. Об этом на XI Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, теперь регион ориентируется на новую планку — 12 трлн рублей, которую поставил Владимир Путин. Трутнев признался, что в начале этого пути такая сумма казалась ему недостижимой.