Путин: Государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность

Государство продолжит поддерживать деловую и инвестиционную активность в России. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на форуме-съезде «Деловой России».

«Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы», — подчеркнул глава государства.

Таким образом президент подтвердил курс на дальнейшее взаимодействие властей с предпринимательским сообществом. Среди ключевых задач остаются стимулирование инвестиций и устранение проблем, мешающих развитию компаний.

Форум-съезд «Деловой России» проходит 15 октября. В нём участвуют представители среднего и крупного бизнеса, обсуждающие экономический рост, новые инвестиционные циклы и инициативы предпринимателей.

За несколько дней до съезда Путин встретился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Тогда президент заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя спокойно и уверенно и понимать, что государство стоит на страже его интересов.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин примет участие в форуме-съезде «Деловой России». В Кремле отмечали, что одной из центральных тем встречи станет предметный диалог власти и предпринимателей.