Путин сегодня выйдет на связь с участниками форума «Деловой России»

Стали известны рабочие планы Владимира Путина на сегодня. Российский лидер находится в Кремле и готовится выйти на связь с предпринимательским сообществом.

Из ситуационного центра глава государства примет участие в форуме-съезде «Деловой России».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сегодняшняя программа работы предстоит крайне плотная. Президенту и делегатам «есть о чём поговорить».

Ожидается обсуждение острых тем, инициатив по экономическому росту, а также запуск свежих инвестиционных циклов. Власти нацелены провести максимально предметный диалог.

Перед собравшимися выступят участники объединения, представляющие средний и крупный сегменты отечественного рынка.

Старт мероприятию положит вступительное слово Путина.