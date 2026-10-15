Путин сегодня выйдет на связь с участниками форума «Деловой России»
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Стали известны рабочие планы Владимира Путина на сегодня. Российский лидер находится в Кремле и готовится выйти на связь с предпринимательским сообществом.
Из ситуационного центра глава государства примет участие в форуме-съезде «Деловой России».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сегодняшняя программа работы предстоит крайне плотная. Президенту и делегатам «есть о чём поговорить».
Ожидается обсуждение острых тем, инициатив по экономическому росту, а также запуск свежих инвестиционных циклов. Власти нацелены провести максимально предметный диалог.
Перед собравшимися выступят участники объединения, представляющие средний и крупный сегменты отечественного рынка.
Старт мероприятию положит вступительное слово Путина.
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