Лавров подтвердил участие Путина в саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин в ноябре посетит китайский Шэньчжэнь, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Москва также рассчитывает на очередные переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И в Баку.

Российский министр подчеркнул, что руководители двух стран поддерживают постоянный контакт и лично контролируют развитие двустороннего сотрудничества. По его словам, только за этот год Путин и Си Цзиньпин уже дважды встречались.

«Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнёрства и стратегического взаимодействия», — отметил Лавров.

Министр напомнил об официальном визите российского президента в Китай, а также о переговорах лидеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Следующая возможность для личного общения появится в ноябре, когда в Шэньчжэне соберутся лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

«С нетерпением ожидаем очередного разговора с господином Си Цзиньпином», — заключил глава российского МИД.

В начале октября Кремль уже подтвердил подготовку новой встречи российского и китайского лидеров. Как сообщал Life.ru 6 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о достигнутой договорённости провести двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС. По его словам, вопрос о встрече был решён, однако конкретное время в графиках глав государств ещё предстояло согласовать.