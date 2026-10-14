Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 17:46

Лавров подтвердил участие Путина в саммите АТЭС в Китае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ноябре посетит китайский Шэньчжэнь, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Москва также рассчитывает на очередные переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И в Баку.

Российский министр подчеркнул, что руководители двух стран поддерживают постоянный контакт и лично контролируют развитие двустороннего сотрудничества. По его словам, только за этот год Путин и Си Цзиньпин уже дважды встречались.

«Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнёрства и стратегического взаимодействия», — отметил Лавров.

Министр напомнил об официальном визите российского президента в Китай, а также о переговорах лидеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Следующая возможность для личного общения появится в ноябре, когда в Шэньчжэне соберутся лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

«С нетерпением ожидаем очередного разговора с господином Си Цзиньпином», — заключил глава российского МИД.

Путин допустил трёхстороннюю встречу России, Китая и США на саммите АТЭС
Путин допустил трёхстороннюю встречу России, Китая и США на саммите АТЭС

В начале октября Кремль уже подтвердил подготовку новой встречи российского и китайского лидеров. Как сообщал Life.ru 6 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о достигнутой договорённости провести двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС. По его словам, вопрос о встрече был решён, однако конкретное время в графиках глав государств ещё предстояло согласовать.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Путин
  • Россия
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar