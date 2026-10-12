Путин заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя спокойно и уверенно

Предприниматели в РФ должны работать в спокойной обстановке, чувствовать уверенность и быть защищёнными. Об этом президент Владимир Путин заявил во время встречи с председателем общероссийской организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения безопасности бизнеса. По его словам, предпринимательское сообщество должно иметь возможность вести свою деятельность без опасений.

«Хотел бы с Вами тоже обсудить и послушать Ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», — сказал Путин.

Встреча состоялась 12 октября в Кремле. Путин и Репик обсудили меры по развитию инвестиционной активности в России.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин потребовал устранять избыточные бюрократические барьеры для предпринимателей. На Восточном экономическом форуме президент обратил внимание на административные ограничения, мешающие развитию компаний на Дальнем Востоке и в Арктике