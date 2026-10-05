Путин назначил Александра Шохина бизнес-омбудсменом России

Владимир Путин назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Это следует из указа президента России.

Шохин возглавляет РСПП с 2005 года. В марте 2026-го его переизбрали на очередной срок. Ещё весной стало известно, что он должен возглавить обновлённый институт бизнес-омбудсмена.

До работы в РСПП Шохин занимал ряд высоких государственных должностей. В 1991 году он стал министром труда РСФСР, затем работал заместителем председателя правительства России, возглавлял Минэкономики. В 1994–2002 годах был депутатом Госдумы трёх созывов, в том числе занимал пост первого заместителя председателя нижней палаты. В 1998-м вновь вошёл в правительство в качестве вице-премьера по финансово-экономическим вопросам.

Ранее Life.ru писал, что ещё до официального назначения будущий бизнес-омбудсмен Шохин заявлял о намерении следить за эффективностью управления активами, перешедшими государству. Тогда же сообщалось, что институт уполномоченного по защите прав предпринимателей ждёт реформа.