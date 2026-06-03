Будущий бизнес-омбудсмен Шохин намерен следить за управлением изъятыми активами

Будущий бизнес-омбудсмен Александр Шохин намерен контролировать эффективность управления активами, которые перешли в государственную собственность. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Кто-то должен нести ответственность за это. Мы тоже будем присматривать, как управляются те активы, которые переходят государству», — сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Шохин признал право государства контролировать стратегические отрасли в сложный период. Однако, если владельцы соблюдают правила и не используют дивиденды во вред национальной безопасности, подход должен быть единым.

Глава союза добавил, что Россия вправе ждать симметричной реакции за рубежом. При этом он понимает, что крупных активов в недружественных странах у РФ осталось немного.

Что касается вероятного возвращения ушедших игроков, то здесь не должно быть дискриминации лишь по признаку юрисдикции. Перспективы взаимодействия теперь во многом зависят от самого Шохина: 26 мая 2026 года Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП займёт пост уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Должность пустовала с 2022 года (последним уполномоченным по защите прав предпринимателей был Борис Титов), а институт бизнес-омбудсмена ждёт реформа. Инфраструктуру передадут автономной некоммерческой организации «ЗаБизнес.РФ», которую также возглавит Шохин.