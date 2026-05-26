26 мая, 10:27

Песков: Шохин станет бизнес-омбудсменом с сохранением поста главы РСПП

Александр Шохин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин займёт пост федерального бизнес-омбудсмена, но сохранит за собой и руководство крупнейшим объединением работодателей. Такое кадровое решение анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свою должность президента РСПП», — сказал представитель Кремля.

Как пояснил представитель Кремля, инициатива предполагает смену формата должности — она перестанет быть исключительно государственной и трансформируется в общественно-государственный институт.

Напомним, в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Александром Шохиным, который возглавляет Российский союз промышленников и предпринимателей с 2005 года. Президент одобрил идеи РСПП по глубокой модернизации института бизнес-омбудсмена — предложено перевести эту функцию с чисто государственного уровня на общественно-государственный, и Шохин подробно объяснил суть задумки.

