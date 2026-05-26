Песков: Шохин станет бизнес-омбудсменом с сохранением поста главы РСПП

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин займёт пост федерального бизнес-омбудсмена, но сохранит за собой и руководство крупнейшим объединением работодателей. Такое кадровое решение анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свою должность президента РСПП», — сказал представитель Кремля.

Как пояснил представитель Кремля, инициатива предполагает смену формата должности — она перестанет быть исключительно государственной и трансформируется в общественно-государственный институт.