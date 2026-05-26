Песков: Шохин станет бизнес-омбудсменом с сохранением поста главы РСПП
Александр Шохин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин займёт пост федерального бизнес-омбудсмена, но сохранит за собой и руководство крупнейшим объединением работодателей. Такое кадровое решение анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свою должность президента РСПП», — сказал представитель Кремля.
Как пояснил представитель Кремля, инициатива предполагает смену формата должности — она перестанет быть исключительно государственной и трансформируется в общественно-государственный институт.
Напомним, в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Александром Шохиным, который возглавляет Российский союз промышленников и предпринимателей с 2005 года. Президент одобрил идеи РСПП по глубокой модернизации института бизнес-омбудсмена — предложено перевести эту функцию с чисто государственного уровня на общественно-государственный, и Шохин подробно объяснил суть задумки.
