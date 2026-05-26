Шохин предложил привязать залог к сумме ущерба при экономических преступлениях

РСПП предложил активнее применять залог по делам об экономических правонарушениях и рассчитывать его размер исходя из суммы ущерба. С такой инициативой глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к президенту Владимиру Путину.

По словам Шохина, сейчас залог используется не так часто, поскольку у судов нет понятного ориентира, какую сумму назначать. В РСПП считают, что привязка к размеру ущерба сделает меру более прозрачной и предсказуемой.

Он также отметил, что залог может применяться вместе с другими мерами, не связанными с арестом. Среди вариантов — подписка о невыезде, поручительство или сочетание нескольких таких ограничений.

Кстати, на этот пост бывший министр экономического развития был назначен в 2005 году.