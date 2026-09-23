Шохин назвал передачу Путиным «Ашана» и «Лемана Про» сигналом ЕС об активах РФ
Александр Шохин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Передача российских активов ряда западных компаний во временное управление может быть упреждающим сигналом Евросоюзу на фоне дискуссий о судьбе замороженных резервов РФ. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По его словам, в Европе обсуждаются различные варианты дальнейшего обращения с российскими активами, в том числе находящимися в бельгийской юрисдикции.
«На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы», — сказал Шохин.
При этом глава РСПП считает, что в Евросоюзе подобные сигналы пока не воспринимают должным образом. Это является оценкой самого Шохина.
17 сентября российские активы Auchan, Nestlé, «Лемана Про», FM Logistic и ряда других компаний перешли во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». В Кремле подчёркивали, что речь не идёт о национализации. Прежние владельцы сохраняют право собственности, однако временно лишаются возможности принимать управленческие решения.
В ЕС тем временем продолжается спор о возможном использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Значительная часть заблокированных резервов Центробанка РФ хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, а власти Бельгии выступают против их конфискации, указывая на юридические и финансовые риски.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при передаче российских активов Auchan, «Лемана Про» и Nestlé во временное управление учитывался в том числе тот факт, что это компании из недружественных европейских стран. Он подчеркнул, что решений о дальнейшей судьбе этих активов пока не принято, поскольку речь идёт именно о временном управлении, а не о смене собственника.
Больше новостей о санкциях, зарубежных активах и глобальных финансовых решениях — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.