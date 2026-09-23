Шохин назвал передачу Путиным «Ашана» и «Лемана Про» сигналом ЕС об активах РФ

Передача российских активов ряда западных компаний во временное управление может быть упреждающим сигналом Евросоюзу на фоне дискуссий о судьбе замороженных резервов РФ. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, в Европе обсуждаются различные варианты дальнейшего обращения с российскими активами, в том числе находящимися в бельгийской юрисдикции.

«На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы», — сказал Шохин.

При этом глава РСПП считает, что в Евросоюзе подобные сигналы пока не воспринимают должным образом. Это является оценкой самого Шохина.

17 сентября российские активы Auchan, Nestlé, «Лемана Про», FM Logistic и ряда других компаний перешли во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». В Кремле подчёркивали, что речь не идёт о национализации. Прежние владельцы сохраняют право собственности, однако временно лишаются возможности принимать управленческие решения.

В ЕС тем временем продолжается спор о возможном использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Значительная часть заблокированных резервов Центробанка РФ хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, а власти Бельгии выступают против их конфискации, указывая на юридические и финансовые риски.