Путин заявил о повышении безопасности и эффективности такси благодаря ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Искусственный интеллект позволяет повысить эффективность работы такси и обеспечить дополнительную безопасность пассажиров благодаря контролю за перевозками. Современные алгоритмы самостоятельно подбирают водителей и рассчитывают удобные маршруты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения выставки на полях саммита Россия — Африка.
Глава государства обратил внимание на возможности цифровых решений в сфере пассажирских перевозок. По его словам, интеллектуальные системы способны автоматизировать практически все этапы обслуживания клиентов — от поиска свободного автомобиля до выбора оптимального пути к месту назначения.
«Искусственный интеллект выстраивает оптимальные маршруты, даёт клиенту такси, которое находится ближе к нему и так далее. Оптимизация по всей цепочке предоставления услуги», — отметил российский лидер.
Отдельно Путин подчеркнул значение подобных технологий для защиты пассажиров. Благодаря централизованному управлению операторы могут отслеживать информацию о водителе, месте посадки клиента и конечном пункте поездки.
Президент назвал такой подход чрезвычайно важным и эффективным. По его оценке, цифровизация позволяет одновременно улучшать качество транспортных услуг и контролировать процесс их предоставления.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что в современном мире без новейших IT-решений экономика попросту теряет свою эффективность. По его словам, теперь она зависима, и эта зависимость будет увеличиваться.