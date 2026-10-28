Путин заявил о повышении безопасности и эффективности такси благодаря ИИ

Искусственный интеллект позволяет повысить эффективность работы такси и обеспечить дополнительную безопасность пассажиров благодаря контролю за перевозками. Современные алгоритмы самостоятельно подбирают водителей и рассчитывают удобные маршруты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения выставки на полях саммита Россия — Африка.

Глава государства обратил внимание на возможности цифровых решений в сфере пассажирских перевозок. По его словам, интеллектуальные системы способны автоматизировать практически все этапы обслуживания клиентов — от поиска свободного автомобиля до выбора оптимального пути к месту назначения.

«Искусственный интеллект выстраивает оптимальные маршруты, даёт клиенту такси, которое находится ближе к нему и так далее. Оптимизация по всей цепочке предоставления услуги», — отметил российский лидер.

Отдельно Путин подчеркнул значение подобных технологий для защиты пассажиров. Благодаря централизованному управлению операторы могут отслеживать информацию о водителе, месте посадки клиента и конечном пункте поездки.

Президент назвал такой подход чрезвычайно важным и эффективным. По его оценке, цифровизация позволяет одновременно улучшать качество транспортных услуг и контролировать процесс их предоставления.