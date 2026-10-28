Путин: Без современных ИТ-решений экономика становится неэффективной

Без современных информационных технологий экономика теряет эффективность, а её зависимость со временем усиливается. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка.

«Конечно, современная экономика без современных информационных технологий не существует. То есть экономика существует, но она несовременна и неэффективна. Она зависима, и зависимость будет увеличиваться», — сказал президент.

Он также сообщил о готовности Москвы делиться с африканскими партнёрами цифровыми технологиями. По его оценке, Россия сохраняет передовые позиции в ряде технологических направлений. Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят в Москве 28–29 октября. В их повестку входят цифровизация, передача технологий и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Также на саммите Путин напомнил, что Россия остаётся единственной страной, которая перешла от разработки плавучих АЭС малой мощности к их эксплуатации.