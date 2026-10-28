«Не просто разработка»: Путин назвал преимущество РФ в плавучей атомной энергетике

Россия остаётся единственной страной, которая перешла от разработки плавучих АЭС малой мощности к их эксплуатации. Об этом Владимир Путин рассказал при осмотре выставки на полях саммита Россия — Африка, приведя в пример станцию «Академик Ломоносов».

«Это не просто разработка, эта станция у нас работает», — сказал президент. Он напомнил, что станция находится в российской Арктике и с 2020 года обеспечивает потребителей энергией.

Путин сравнил российский опыт с планами зарубежных компаний. По его словам, французские, японские и американские разработчики заявляют о готовности создавать малые атомные станции, однако действующего аналога российской плавучей АЭС пока нет.

Такие установки президент назвал эффективными и востребованными в определённых условиях. «В России есть действующая, построенная и работающая. Ничего в мире такого пока ещё нет», — заключил он.

«Академик Ломоносов» на текущий момент находится в Певеке на Чукотке. Станцию ввели в промышленную эксплуатацию 22 мая 2020 года, а в июне того же года она начала подавать тепло в городскую сеть. Её электрическая мощность составляет 70 МВт.

Ранее Life.ru рассказывал о планах построить ещё четыре плавучие АЭС для Арктики. По информации «Росатома», новые мощности предназначены для энергоснабжения удалённых территорий, промышленных предприятий и проектов по освоению месторождений.