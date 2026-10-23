Лихачёв: Проект АЭС в Узбекистане уникален сразу с нескольких точек зрения

Проект атомной электростанции, которую «Росатом» строит в Узбекистане, не имеет аналогов в мире по сочетанию реакторов разной мощности. Кроме того, его отличают необычная схема финансирования и особое внимание к социальной инфраструктуре. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв в Ташкенте.

«Нигде на планете больше не сооружаются одновременно два гигаватника и два реактора малой мощности. В этом большой экономический смысл и потенциал», — подчеркнул глава «Росатома».

На одной площадке в Джизакской области планируется разместить четыре энергоблока. Два из них будут оснащены реакторами большой мощности по 1000 МВт, ещё два — малыми реакторами по 55 МВт. Общая установленная мощность станции составит 2110 МВт.

Второй особенностью Лихачёв назвал финансовую модель строительства. По его словам, в финансировании участвуют не только заказчик и поставщик атомных технологий, но и международные финансовые институты.

Отдельно руководитель госкорпорации отметил внимание узбекских властей к социальным вопросам. Рядом с будущей АЭС планируется создать город для работников атомной отрасли и их семей. Проект предусматривает строительство жилья, образовательных, медицинских и спортивных учреждений.

Строительство станции уже началось. Сейчас на площадке продолжается бетонирование фундаментной плиты первого энергоблока малой мощности. Завершить этот этап планируется до конца 2026 года, а в 2027-м — развернуть полномасштабные работы по сооружению блоков большой мощности.