Лихачёв: Проект АЭС в Узбекистане уникален сразу с нескольких точек зрения
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Проект атомной электростанции, которую «Росатом» строит в Узбекистане, не имеет аналогов в мире по сочетанию реакторов разной мощности. Кроме того, его отличают необычная схема финансирования и особое внимание к социальной инфраструктуре. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв в Ташкенте.
«Нигде на планете больше не сооружаются одновременно два гигаватника и два реактора малой мощности. В этом большой экономический смысл и потенциал», — подчеркнул глава «Росатома».
На одной площадке в Джизакской области планируется разместить четыре энергоблока. Два из них будут оснащены реакторами большой мощности по 1000 МВт, ещё два — малыми реакторами по 55 МВт. Общая установленная мощность станции составит 2110 МВт.
Второй особенностью Лихачёв назвал финансовую модель строительства. По его словам, в финансировании участвуют не только заказчик и поставщик атомных технологий, но и международные финансовые институты.
Отдельно руководитель госкорпорации отметил внимание узбекских властей к социальным вопросам. Рядом с будущей АЭС планируется создать город для работников атомной отрасли и их семей. Проект предусматривает строительство жилья, образовательных, медицинских и спортивных учреждений.
Строительство станции уже началось. Сейчас на площадке продолжается бетонирование фундаментной плиты первого энергоблока малой мощности. Завершить этот этап планируется до конца 2026 года, а в 2027-м — развернуть полномасштабные работы по сооружению блоков большой мощности.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия занимает первое место в мире по количеству строящихся за рубежом атомных энергоблоков. На встрече с Алексеем Лихачёвым 28 сентября Владимир Путин отметил международные проекты «Росатома». В их числе — строительство интегрированной АЭС в Узбекистане, которая объединит реакторы большой и малой мощности на одной площадке.