Лихачёв допустил полную остановку проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Россия допускает полную остановку строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии из-за отсутствия ответа местных властей на предложения о переговорах. При этом проект ещё может получить новый импульс для развития. Об этом генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал газете «Известия».

«Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства, сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с ещё большей энергией, так и его полной остановки», — заявил Лихачёв.

По словам руководителя госкорпорации, сейчас «Росатом» не ведёт прямых переговоров с Правительством Венгрии о дальнейшей реализации проекта. Российская сторона неоднократно направляла властям страны официальные уведомления о готовности продолжить сотрудничество и запросы на организацию встреч. Однако ответов на эти обращения компания пока не получила.

Венгерское Министерство экономики и энергетики ранее сообщило, что продолжает юридическую, финансовую и техническую проверку проекта. Ведомство рассчитывает завершить её не раньше конца 2026 года. Только после этого правительство сможет принять решение о дальнейшей судьбе строительства.

Ранее Служба внешней разведки России обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в давлении на Венгрию из-за строительства АЭС «Пакш-2». По утверждению СВР, Брюссель добивается отказа Будапешта от сотрудничества с «Росатомом» и рассчитывает передать реализацию проекта западной компании.