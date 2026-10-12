Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила добиться отказа Венгрии от сотрудничества с Россией в атомной энергетике, в том числе при строительстве АЭС «Пакш-2». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, назвав руководство ЕК организатором информационной кампании против «Росатома».

По сведениям российской разведки, Брюссель стремится убедить правительство премьер-министра Петера Мадьяра отказаться от участия российской госкорпорации в реализации проекта. В дальнейшем её место предполагается передать западному подрядчику. Для достижения этой цели, как утверждают в СВР, европейские чиновники организовали кампанию по дискредитации «Росатома».

Одним из главных инструментов давления в ведомстве назвали издание Politico Europe. По версии спецслужбы, именно через него распространяются материалы, призванные сформировать негативное отношение к российскому участию в строительстве атомной электростанции. Особую роль в этой работе, как заявили в СВР, отвели журналисту Бену Макучу, ранее занимавшемуся публикациями на российскую тематику.

В разведке также связали действия Еврокомиссии с конкуренцией на международном рынке атомной энергетики. По оценке ведомства, европейские производители не способны на равных соперничать с российской корпорацией. В СВР утверждают, что замена подрядчика приведёт к снижению эффективности и безопасности проекта «Пакш-2».

«Урсула рассчитывает, что её активная роль в изгнании »Росатома« из Венгрии и замещении российского концерна на западную компанию будет по заслугам оценена. Глава Еврокомиссии уже имеет богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций и заключения сомнительных многомиллиардных контрактов. Наиболее ярким примером стал контракт с американской компанией Pfizer на поставку вакцины против коронавируса», — отмечает СВР.

По оценке спецслужбы, при принятии решений в Брюсселе не учитывают интересы населения Венгрии. Теперь перед правительством Мадьяра стоит выбор между сохранением энергетического сотрудничества с Россией и отказом от него под давлением Еврокомиссии. В российской разведке подчеркнули, что реализация АЭС «Пакш-2» должна обеспечить страну надёжным источником электроэнергии на десятилетия вперёд.