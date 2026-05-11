Лихачёв: Развитие Венгрии невозможно без атомной энергетики

У Венгрии, у которой отсутствуют крупные месторождения углеводородов, просто нет иного пути для построения современной экономики, кроме как полагаться на атомную генерацию. Такую позицию озвучил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, комментируя заявление будущего министра экономики и энергетики республики Иштвана Капитаня о возможном пересмотре контракта на возведение АЭС «Пакш-2».

Руководитель российской госкорпорации поддержал озвученные приоритеты формируемого кабинета министров по снижению зависимости страны от волатильных цен на газ и нефть. По его словам, в мире всё больше склоняются к мнению, что именно мирный атом способен закрыть растущие запросы человечества в дешёвой и чистой энергии. Причём даже в России, которая богата углеводородами, принята программа по увеличению доли АЭС в общем энергобалансе.

Лихачёв также напомнил, что «Росатом» обладает уникальным опытом по строительству атомных станций за рубежом и как никто другой разбирается в финансовой модели таких проектов. Все возникающие вопросы, включая цифры и расчёты, в организации готовы пояснить венгерскому заказчику в любой момент.

«Цифры — вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция — объект неординарный. Конечно, сразу после утверждения состава правительства у профильных руководителей появится возможность ознакомиться с документами, сформулировать вопросы, на которые у нас есть необходимые ответы», — сказал он.

В конечном счёте у Москвы и венгерского руководства, по словам главы «Росатома», одна цель — реализовать важный для экономики республики проект, сделать это максимально быстро, качественно и по наилучшей цене.

Напомним, Россия играет ключевую роль в проекте строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Это крупнейший российский проект в Европе, который реализуется при участии госкорпорации «Росатом»

Ранее стало известно, что новое венгерское правительство намерено пересмотреть условия договора по строительству АЭС «Пакш-2». С таким заявлением выступил кандидат в министры экономики и энергетики Иштван Капитань. Политик отметил, что экономика страны критически зависит от цен на энергоносители. Власти планируют добиваться сокращения расходов как на импорт нефти и газа, так и на выработку электричества. Пересмотр соглашения рассматривается именно в этом контексте.