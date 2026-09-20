На венгерской АЭС «Пакш» снова снизили мощность: На этот раз подвело оборудование

Мощность второго энергоблока венгерской АЭС «Пакш» снизили из-за неисправности механического оборудования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную энергетическую корпорацию MVM.

Выработку сократили на 150 МВт. Штатная мощность атомной электростанции составляет около 2 тыс. МВт.

Ранее работу «Пакша» уже приходилось ограничивать, но по другой причине. Тогда специалисты снижали мощность из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, которая необходима для охлаждения систем станции.

АЭС расположена на берегу реки примерно в 100 километрах к югу от Будапешта. На станции работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, построенные по советским технологиям в 1980-х годах.

По приведённым Reuters данным, «Пакш» обеспечивает около 45% вырабатываемой и 36% потребляемой в Венгрии электроэнергии.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении АЭС «Пакш» на полную мощность после ограничений из-за обмеления Дуная. К 27 августа все четыре реактора и восемь турбин станции вновь работали в штатном режиме.